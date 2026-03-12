ワールド・ベースボール・クラシックワールド・ベースボール・クラシック（WBC）で侍ジャパンは1次ラウンド・プールCを全勝突破した。11日に日本を出発し、同日の現地時間午前3時半ごろに決戦の地マイアミに到着。東京を立つ空港での裏側をJAL（日本航空）が公開すると、粋な演出に称賛の声が寄せられた。日本時間11日の午前3時頃にJAL機で出発した侍ジャパン。滑走路では、警備スタッフらが一列に並んで敬礼し、手を振って見