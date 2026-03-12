ワールド・ベースボール・クラシック

ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）で侍ジャパンは1次ラウンド・プールCを全勝突破した。11日に日本を出発し、同日の現地時間午前3時半ごろに決戦の地マイアミに到着。東京を立つ空港での裏側をJAL（日本航空）が公開すると、粋な演出に称賛の声が寄せられた。

日本時間11日の午前3時頃にJAL機で出発した侍ジャパン。滑走路では、警備スタッフらが一列に並んで敬礼し、手を振って見送った。機体には、大会ロゴとともに「侍よ。再び、世界へ斬り込め。」のメッセージも。機内には「ご搭乗ありがとうございます」と書かれた野球柄の歓迎ボードや応援バット、帽子やタオルも置かれていた。

JAL公式Xとインスタグラムが写真と映像で公開。文面には「侍ジャパンの皆さんがJALのチャーター便でマイアミへ」「次は準々決勝ラウンド JALは引き続き全力で応援していきます」と記していた。

ファンからは「WBC仕様の機内もかっこいいです！」「おもてなしJAL 素敵です」「何度見ても泣けてくる」「JALの皆さん、お勤めご苦労様です」「お見送りシーン、もう泣く」「フライト前の侍JAPANを観たかったんです」「グラハンのみなさん、深夜までありがとうございます」「サイコーのホスピタリティで世界一連覇へテイクオフ」などの声が上がった。



（THE ANSWER編集部）