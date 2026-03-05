高市早苗首相の名前を冠した暗号資産「ＳＡＮＡＥＴＯＫＥＮ」（サナエトークン）を巡る騒動で、主催者側と高市首相側の見解が食い違う事態となっている。トークンは「ＮｏＢｏｒｄｅｒＤＡＯ」のプロジェクトの一環とされ、溝口勇児ＣＥＯは「実は高市さんサイドとはコミュニケーションを取っている」と発言していた。高市首相は２日にＸで「私は全く存じ上げませんし、私の事務所側も、当該トークンがどのようなものなの