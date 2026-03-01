グラビアアイドルの黒嵜菜々子（２２）が１日、Ｘ（旧ツイッター）を更新。ＴＢＳ系「サンデージャポン」に出演した際の発言に謝罪した。番組では５日に開幕するＷＢＣの話題を取り上げた。大の野球好きでジャイアンツファンの黒嵜は、話を振られると「前回のＷＢＣは１人で見に行った。ビール飲みながら、隣のおじさんとイェーイって」とエピソードを語っていた。この発言に、ＳＮＳ上では「前回のＷＢＣのときまだ誕生日迎