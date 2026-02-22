スザンヌ似の華やかな系美女でありながら、10メートルの高所で鉄パイプを操る「鳶職人」という驚きのギャップを持つ美人ママの働く姿に、称賛の声が寄せられている。【映像】可愛すぎる鳶職人の顔面＆現場で働く姿2月22日放送の『秘密のママ園』（ABEMA）内のコーナー『のぞき見！隣のママ』では、福岡県で建設会社を経営する31歳のママ・優希さんの仕事現場に密着した。優希さんは2人の娘を育てる母親でありながら、現場を仕