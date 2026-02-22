スザンヌ似の華やかな系美女でありながら、10メートルの高所で鉄パイプを操る「鳶職人」という驚きのギャップを持つ美人ママの働く姿に、称賛の声が寄せられている。

【映像】可愛すぎる鳶職人の顔面＆現場で働く姿

2月22日放送の『秘密のママ園』（ABEMA）内のコーナー『のぞき見！隣のママ』では、福岡県で建設会社を経営する31歳のママ・優希さんの仕事現場に密着した。優希さんは2人の娘を育てる母親でありながら、現場を仕切る2代目社長としての顔も持っている。現場で働く様子をアップしたSNSでは「可愛すぎる鳶職人」として大きな話題を呼び、一躍注目の的となった。

この日の現場である老人ホームの足場解体でも、ヘルメットを被り、ピンク色がちりばめられた総重量15キロもの腰道具を装着して足場を登っていく姿に、目撃したおばあさんからも「綺麗な男の人かと思ったらお嬢さんだった」と驚きの声が上がるほど、その立ち振る舞いは職人そのものである。

優希さんがこの道を選んだのは、鳶歴40年のベテランである父が「辞める」と言い出したことがきっかけだった。「もったいないから私がやる」と跡を継いだ彼女は、1枚14キロもある足場板を2枚重ねて軽々と運ぶなど、男性顔負けの根性を見せている。

そんな優希さんのこだわりは、過酷な現場でも忘れない「女子力」だ。休憩時間には「美白が命」とスプレータイプの日焼け止めを何度も吹き付け、乙女な一面をのぞかせていた。

スタジオでVTRを見守っていたMC陣からは、作業着姿や颯爽と足場を登っていく姿に「かっこいい！」「似合ってる！」と絶賛の声が次々と上がった。