ミラノ・コルティナ五輪フィギュアスケートペアで金メダルを獲得した木原龍一と、かつてペアを組んで２０１４年ソチ五輪に出場した高橋成美さんが２１日、ＴＢＳ「情報７ｄａｙｓニュースキャスター」に出演した。ミラノ五輪の解説で「りくりゅう」金メダル演技に「すっごい！なんてすごい！すごいすごいすごいすごいすごい！」「こんなにうれしいこと、ないですよ。この２人じゃなきゃだめでしたね」「こんな演技、宇宙一です