大胆進化？ 3代目ジュークの姿を大胆予想2010年に日本でデビューした「ジューク」は、その個性的なスタイリングで大きな話題を呼びました。当初は賛否が分かれたものの、9年以上にわたり販売が続いたことからも分かる通り、熱心なファンを持つロングセラーモデルへと成長しました。【動画】超カッコイイ！ 日産「新型ジュークCG」を動画で見る！しかし2代目は欧州専売モデルとなり、日本市場への導入は実現していません。そ