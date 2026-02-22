大胆進化？ 3代目ジュークの姿を大胆予想

2010年に日本でデビューした「ジューク」は、その個性的なスタイリングで大きな話題を呼びました。

当初は賛否が分かれたものの、9年以上にわたり販売が続いたことからも分かる通り、熱心なファンを持つロングセラーモデルへと成長しました。

【動画】超カッコイイ！ 日産「新型ジュークCG」を動画で見る！

しかし2代目は欧州専売モデルとなり、日本市場への導入は実現していません。それでも国内復活を望む声は根強く、今なお注目度の高いモデルとなっています。

そんなジュークの次期型と思しきテストカーのスパイショットが公開されたため、早速YouTubeチャンネルの「【トキデザ】現役カーデザイナーの車情報+デザイン解説byとっきー」が解説を行っています。

今回撮影された車両は全面がカモフラージュで覆われており、ウインドウとホイール以外は確認が難しい状態です。同チャンネルによると、日産はカモフラージュの下にスポンジなどを仕込み、実際のボディラインを読み取りにくくすることが多いとのことで、正確な造形を把握するのは容易ではありません。

そこで参考とされたのが、2025年3月に公開された欧州市場向けティザー画像です。新型「リーフ」、新型「マイクラ」とともに映し出されたもう1台の車両が、次期ジュークではないかと推測されています。

さらに、コンセプトカー「ハイパーパンク」の情報も照らし合わせることで、六角形モチーフのヘッドライトやボンネット先端部のシグネチャーライトの採用が予想されました。フェンダーも従来の常識にとらわれないブリスター形状となる可能性が示唆されています。

リアビューはティザーに含まれていないものの、ハイパーパンクのデザイン言語を基に、一文字タイプのテールランプや三角形モチーフの発光グラフィックを採用するのではないかと推測。中央には特徴的なハイマウントストップランプが配置されるとしています。

ボディ全体は多面的なパネル構成とし、初代から続く“チャレンジングで個性的なコンパクトクロスオーバーSUV”というキャラクターを継承しつつ、より未来的に進化する可能性が高いと予想されています。

動画内では、フロントの線画をベースにAIで生成されたCGも公開されており、アグレッシブでありながらジュークらしさを残す仕上がりとなっています。

なお、次期ジュークはEV（電気自動車）となることが明らかにされており、2代目同様に欧州専売となる可能性が高いとみられています。

※ ※ ※

この予想CGに対してSNSでは、「かなり攻めたデザイン」「ジュークらしさが進化して戻ってきた感じ」といった声が寄せられています。

とくにフロントの六角形ライトやブリスター風フェンダーに注目が集まり、「未来感があっていい」「個性的で面白い」と評価するコメントが目立ちます。

また、「EVでもこのデザインならアリ」「欧州専売はもったいない」「日本でも出してほしい」と、国内導入を望む声も少なくありません。

一方で、「好き嫌いは分かれそう」「初代以上に賛否が出そう」といった冷静な意見も見られました。

個性派SUVとして存在感を放ってきたジューク。その3代目の行方は、いま改めて大きな注目を集めているようです。