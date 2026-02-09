タレントのマツコ・デラックスが９日、ＴＯＫＹＯＭＸのレギュラー番組「５時に夢中」（月〜金曜・後５時）に電話出演。３日ほど前に首の脊髄を手術して入院中であることを報告した。進行役を務める垣花正、大島由香里の呼びかけに対し、入院中のマツコは思いの外、明るい口調で応答した。「あなたたち、画面で見てると、番組がしょぼくれている。カッスカスよ」と痛烈なイジり。続けて「すいません。急だったんだけど、脊髄