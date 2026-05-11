日本テレビ「月曜から夜ふかし」（月曜後10・00）が11日に放送され、MCを務めるタレントのマツコ・デラックス（53）が約2カ月ぶりに復帰。休養中に見た一番のニュースについて語った。番組の最後に、MCの村上信五が休養していたマツコを気遣い「ストレスと向き合いすぎたから、一回解放して…ちょっと違う時間の使い方をしてみたら」などと提案した。するとマツコは「私、あんたみたいに器用にできないのよ…」とポツリ。村