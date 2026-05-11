マツコ・デラックスが11日、TOKYO MX5時に夢中！」（月〜金曜午後5時）に月曜コメンテーターとして生出演。幼少期の頃に、線香を手に押しつけられていた過去を明かした。番組はハラスメントの話題で盛り上がった。投資家の若林史江氏は「自己主張ばっかりでさ。本当のハラスメントはいけないんだけど、すべてをハラスメントという言葉に収めて、自分の主張を通そうとして何の我慢も利かないっていうさ。ある程度、理不尽なぐらい