マツコ・デラックスが約2カ月ぶりに番組に復帰し、退院後に「3リットルぐらい飲んだ」という飲み物を明かした。【映像】痩せた？マツコが約2カ月ぶりに番組復帰5月8日放送の『マツコ＆有吉 かりそめ天国』（テレビ朝日系）では、首の手術のため入院していたマツコが2カ月ぶりにスタジオに登場。入院中は病院食で食生活が変わったことから、久保田直子アナウンサーから「お肌のキメが…」と振られ、マツコが「ふざけんなよ、イ