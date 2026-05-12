タレントのマツコ・デラックスが5月11日放送の『月曜から夜ふかし』（日本テレビ系）に約2カ月ぶりの復帰を果たし、注目を集めている。「マツコさんは首の手術のため各レギュラー番組を欠席していましたが、本格復帰。4月13日放送の『5時に夢中!』（TOKYO MX）、5月8日放送の『マツコ＆有吉 かりそめ天国』（テレビ朝日系）に続く形となりました。もうひとつのレギュラー番組である『週刊さんまとマツコ』（TBS系）でも、共演す