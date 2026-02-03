今シーズン巨人からポスティングでブルージェイズに移籍した岡本和真内野手の通訳に、昨年までエンゼルス・菊池雄星投手の通訳を務めていた大嶋祐亮氏が就任することが決まった。球団広報が３日（日本時間４日）明かした。トロント郊外出身の大嶋通訳は２０２３年から、ブルージェイズの菊池雄星投手の通訳としてスタッフ入り。２０２４年シーズン途中に菊池がアストロズにトレードされて以来、球団には、約１年半ぶりの復帰と