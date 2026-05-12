不振脱却へ─。ドジャースの大谷翔平投手（31）が11日（日本時間12日）、本拠でのジャイアンツ戦の試合前練習で屋外でのフリー打撃を行った。青空に快音を響かせた。シルバーと黒のマスコットバット、試合で使用する通常の黒色バットを使い分け、感覚を確認。最初の一回り目では8スイングで柵越えはなかったが、徐々に飛距離を伸ばし、計52スイング17本の柵越え。右中間に設置してある「ダイソー」の看板上部の屋根を直撃する