◇インターリーグホワイトソックス―カブス（2026年5月16日シカゴ）ホワイトソックスの村上宗隆内野手（26）が16日（日本時間17日）、同じシカゴに本拠を置くカブスとの「ウインディー・シティー・シリーズ」第2ラウンドに「2番・一番」で先発出場。3回に7試合ぶりとなる16号ソロをマークし、日本人野手メジャー1年目の本塁打数で03年の松井秀喜（ヤンキース）に並ぶ歴代3位となった。さらに5回の第3打席では17号2ランを放