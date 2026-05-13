◇MLB ドジャース-ジャイアンツ(日本時間14日、ドジャー・スタジアム)ドジャースの大谷翔平選手が、日本時間14日のジャイアンツ戦で「投手専念」での先発登板を予定しています。大谷選手は投手として、ここまで6試合に先発登板し、2勝2敗、防御率は0.97の成績。直近6日のアストロズ戦では7回を投げ、被安打4、奪三振8、2失点という投球を披露するも、チームは敗れ、敗戦投手となっていました。ジャイアンツとの前回の対戦は4月23日