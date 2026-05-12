現在10試合46打席HRなし…フリー打撃は5日以来【MLB】ドジャース ー ジャイアンツ（日本時間12日・ロサンゼルス）ドジャースの大谷翔平投手が11日（日本時間12日）、本拠地で行われるジャイアンツ戦前にフリー打撃を行った。現在10試合46打席で本塁打が出ていないが、52スイング中17本の柵越えを披露した。ジャイアンツナインも熱視線を送る中、持ち前のパワーで快音連発。右中間スタンド越えの屋根直撃弾を放った際には「ドン