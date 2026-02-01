中国では最近になり、福建省の農村に1棟だけそびえる地上13階、地下2階のビルが「丸ごと自宅」であることが、インターネットで注目された。中国メディアの極光新聞が伝えた。このビルが注目されたきっかけは、現地を旅行した人が撮影して動画を投稿したことだった。投稿者は「この一家は自分たちのためにマンションを建てた、中にはエレベーターまである」と、驚きを示した。動画を見ると、現地は山沿いの農村で、周囲の建物は比較