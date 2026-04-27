2026年4月23日、独メディアのドイチェ・ヴェレ（DW）中国語版は、独紙フランクフルター・アルゲマイネ（FAZ）が中国のロボット技術の発展現状を分析した記事を紹介した。FAZ紙は2月末のメルツ独首相訪中に当たって中国が浙江省杭州市のロボット企業「宇樹科技（ユニツリー・ロボティクス）」視察を組み込んだことに言及しつつ、「中国のロボットはドイツ首相に武術を披露したほか、最近ではハーフマラソンの人類世界記録を上回るタ