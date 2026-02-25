春節（旧正月、今年は2月17日）に合わせて、2月15日から23日までが9連休となった中国で、大人気の観光スポットとなったのは、下を流れる川の水面から橋の路面までの垂直の高さが625メートルで、「世界一の高さ」を誇る貴州省六安高速道路の「花江峡谷大橋」だ。新華社が伝えた。統計によると、大みそかに当たる16日から旧暦1月7日に当たる23日まで、大橋の近くにある雲渡サービスエリアだけでも利用者が延べ27万人に達した。出入り