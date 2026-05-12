中国人採用に積極的な日本企業が増えている。中国事情に詳しいジャーナリストの中島恵さんは「日本人の新規顧客の開拓が徐々に困難になっている中、在日外国人市場はほぼ手つかずの状態だ。日本企業にとって、彼らは『日本国内』における新たな市場となる」という――。※本稿は、中島恵『中国人は日本で何をしているのか』（日経BP）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／FangXiaNuo※写真はイメージです - 写真＝iStoc