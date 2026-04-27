日常の気になる疑問を解決！「ゴールデンウイーク」は業界用語だった？知って楽しいおもしろ雑学を友達や家族にも教えてあげよう。知って楽しい！おもしろ雑学Q.大衆娯楽がきっかけ？「ゴールデンウイーク」は業界用語だったA.映画業界の宣伝用語として生まれ、徐々に一般に広まりました。（日本の文化の情報発信サイト「わつなぎ」編集部）毎年当たり前のように使っている「ゴールデンウイーク」という言葉。実はその始まりは