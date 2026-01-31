引退相撲で長男照務甚ちゃんを連れて最後の土俵入りに臨む元横綱照ノ富士の伊勢ケ浜親方。太刀持ちは横綱豊昇龍、露払いは横綱大の里＝31日、東京・両国国技館大相撲で10度の幕内優勝を記録し、昨年1月の初場所限りで引退した元横綱照ノ富士の伊勢ケ浜親方（34）＝本名杉野森正山、モンゴル出身、伊勢ケ浜部屋＝の引退相撲が31日、東京・両国国技館で開かれ、断髪式で元横綱白鵬の白鵬翔さん、横綱豊昇龍ら約330人がはさみを入れ