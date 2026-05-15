大相撲五月場所＞◇五日目◇14日◇東京・両国国技館【実際の映像】館内どよめく電光石火の珍手身長177センチ、体重わずか76キロ。モデルのような細身のイケメン力士が、倍近い体重を誇る134キロの巨漢を「足取り」の珍手で仕留め、両国国技館を熱狂させた。電光石火の早業が決まると、館内は一瞬のどよめきを経て、すぐさま割れんばかりの拍手喝采に包まれた。 三段目三枚目・山藤（出羽海）が、三段目四枚目・大和湖（