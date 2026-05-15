大相撲夏場所大相撲夏場所は連日、東京・両国国技館で熱戦が繰り広げられている。14日の五日目、土俵際の席で観戦していた人物に、視聴者が釘付けになった。着物姿にメガネをかけて、溜席最前列に座ったのは人気講談師の神田伯山。人もまばらな序ノ口の取組から陣取ると、土俵に向けて真剣な視線を送っていた。力士が土俵入りする際に通る花道の真横だけに、配信したABEMAの中継映像でもその姿がはっきりと捉えられると、X上