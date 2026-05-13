＜大相撲五月場所＞◇四日目◇13日◇東京・両国国技館【映像】顔と体の比率が“ちょっと”ヘン モデル体型の小顔力士 188センチの長身に、驚くほどの「小顔」。土俵に現れた若手力士の“規格外”なスタイルにファン騒然。「顔と体の比率がおかしい」「小顔すぎる」といった驚きの声が殺到した。序二段四十一枚目・雷颯（雷）が序二段四十枚目・北勝就（八角）をすくい投げで下し、無傷の2連勝を飾った一番でのこと。雷颯は20