＜大相撲五月場所＞◇七日目◇16日◇東京・両国国技館【映像】大関・霧島の隣に鎮座する“まさか”の人物熱戦が続く大相撲五月場所七日目、幕内の取組でまさかの場所にまさかの人物が鎮座。今場所ここまで無敗の大関・霧島（音羽山）と奇跡の2ショットに「目立ちすぎだってw」「え、本物？」などツッコミが相次ぐ一幕があった。問題のシーンは関脇・琴勝峰（佐渡ヶ嶽）が前頭三枚目・平戸海（境川）を押し倒して4勝目を挙げた