PAY ROUTEは1月27日、「ROUTEPAYリモコン(決済機能付きスマートテレビリモコン)」の開発を開始したと発表した。併せて、AndroidTVアプリ「TVPAY」をリリースした。決済機能付きリモコン「ROUTEPAYリンコン」○テレビ視聴中に購入・申込みまで完結従来は、テレビショッピングや動画配信サービス等で商品を見て興味を持っても、QRコードをスマートフォンで読み取り、Web申込みやID・パスワード入力、複雑な決済操作が必要だった。同