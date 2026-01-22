「ものすごい努力家だったのに……」「このたびはご心配、ご迷惑をおかけして大変申し訳ありませんでした。被害者の方には誠心誠意対応させていただきます」１月19日、警視庁蔵前署の前には大勢の報道陣が集まっていた。午後７時過ぎ、濃紺のネクタイに黒いスーツのボタンを留め、しっかり整えられた眉毛とキリッと引き締まった精悍な顔つきの男が出てきた。歌舞伎俳優の中村鶴松こと清水大希容疑者（30）である。１月18日未明に、