2026年7月より新橋演舞場で上演されるスーパー歌舞伎「もののけ姫」。そのメインキャスト3名の扮装写真が、5月13日に松竹演劇部公式Xで公開されました。今回公開されたのは、アシタカ役の市川團子さん、サン役の中村壱太郎さん、エボシ御前役の中村時蔵さんの3名。スタジオジブリ・宮崎駿監督による不朽の名作が、歌舞伎ならではの表現でどのように立ち上がるのか、期待が高まっています。【その他の画像・さらに詳しい元の記