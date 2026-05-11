歌舞伎役者の市川團十郎さんは5月11日、自身のInstagramを更新。息子の写真を公開し、ファンからさまざまな反応が寄せられています。【写真】市川團十郎のイケメン息子「スタートエンターテイメント系イケメンですね」團十郎さんは「夜の東京タワー」とつづり、3枚の写真を投稿。息子・勸玄（かんげん）さんと東京タワー周辺を散歩したことを報告しています。ポーズからはあどけなさを感じる勸玄さんですが、顔はりりしいイケメン