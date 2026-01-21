２０日のニューヨーク外国為替市場のドル円相場は、１ドル＝１５８円１５銭前後と前日と比べて４銭程度のドル高・円安で取引を終えた。ユーロは１ユーロ＝１８５円４３銭前後と同１円３０銭程度のユーロ高・円安だった。 トランプ米大統領が１７日にグリーンランドを取得するまで欧州８カ国に追加関税を課すと表明し、欧米の対立激化が懸念されたことから米株式や米国債が売られ、つれ