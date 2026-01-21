２０日のニューヨーク外国為替市場のドル円相場は、１ドル＝１５８円１５銭前後と前日と比べて４銭程度のドル高・円安で取引を終えた。ユーロは１ユーロ＝１８５円４３銭前後と同１円３０銭程度のユーロ高・円安だった。



トランプ米大統領が１７日にグリーンランドを取得するまで欧州８カ国に追加関税を課すと表明し、欧米の対立激化が懸念されたことから米株式や米国債が売られ、つれてドルも軟調にスタートした。一部で「デンマークの職域年金基金アカデミカーペンションは、今月末までに米国債投資から撤退する計画」と報じられことをきっかけにドルが売り込まれる場面があり、ドル円相場は一時１５７円４８銭まで下押した。ただ、日本の財政悪化が警戒されていることから積極的に円を買う動きにはならず、ドルは売り一巡後に持ち直した。



ユーロは対ドルで１ユーロ＝１．１７２５ドル前後と前日と比べて０．００８０ドル程度のユーロ高・ドル安だった。



出所：MINKABU PRESS