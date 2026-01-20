確率を超えた展開は、時に感情が追いつかない。「大和証券Mリーグ2025-26」、1月19日の第1試合でU-NEXT Pirates・瑞原明奈（最高位戦）が、KADOKAWAサクラナイツ・堀慎吾（連盟）とリーチ対決に発展。山の残りは瑞原1枚、堀が4枚と圧倒的に不利な状況から逆転のアガリを決めると、熱血実況・日吉辰哉（連盟）が思わず「情緒おかしくなる！」とパニック状態になった。【映像】1枚 対 4枚 劣勢を跳ね返した瑞原明奈の一発ロンアガ