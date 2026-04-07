大事な初戦を任されたリーダーが、見事期待に応えてみせた。「ZOZOTOWN Mリーグ2025-26」セミファイナルシリーズ、開幕戦となる4月6日の第1試合は初戦から大接戦の1〜3位が直接対決。6位からの逆転、そしてチーム悲願の初Vを狙う、TEAM雷電・瀬戸熊直樹（連盟）がトップを獲得した。【映像】剛腕炸裂！瀬戸熊直樹、トップを手繰り寄せる親跳満一発ツモこの試合は東家からEX風林火山・勝又健志（連盟）、BEAST X・東城りお（連