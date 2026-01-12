ドラマや映画で着実に存在感を放っている俳優・夏生大湖（なつき・おみ）さん（24）。いま最も勢いのある若手俳優の一人です。「怒涛の1年だった」と振り返る去年の躍進を経て、2026年はさらなる高みを目指しています。 【写真を見る】若手俳優・夏生大湖が挑む「表現力の深化」飛躍の1年を経てさらなる高みへ 「今は毎日が幸せ」 夏生さんは大分県玖珠町出身で、去年は年間3本のテレビドラマに出演するなど飛躍の年となりま