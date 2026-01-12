ドラマや映画で着実に存在感を放っている俳優・夏生大湖（なつき・おみ）さん（24）。いま最も勢いのある若手俳優の一人です。「怒涛の1年だった」と振り返る去年の躍進を経て、2026年はさらなる高みを目指しています。

【写真を見る】若手俳優・夏生大湖が挑む「表現力の深化」 飛躍の1年を経てさらなる高みへ

「今は毎日が幸せ」

夏生さんは大分県玖珠町出身で、去年は年間3本のテレビドラマに出演するなど飛躍の年となりました。

大分市の高校を卒業後、2021年の「ジュノン・スーパーボーイ・コンテスト」でファイナリストとなり、芸能界へと進みました。

去年は「大分国際車いすマラソン」（OBS）の番組応援サポーターとして出演。自身初のスポーツ番組で、臨場感たっぷりのリポートを届けるなど、大会を大いに盛り上げました。

夏生さん：

「去年は怒涛の1年でした。上京当初は、こんなにも早くこうした状況が待っているなんて思ってもいなかったので、今はすごく毎日が幸せです」

松坂桃李さんの言葉

活躍の場を着実に広げている夏生さん。俳優としての転機は、出演した1本のドラマでした。

夏生さん：

「去年の年初めにあった『御上先生』（TBSテレビ）という番組が一番大きくて、そこですごく芝居が大好きになりました。主演の松坂桃李さんから『常に今やっている作品が自分のベストの作品だと思えるように頑張ろうと思ってるんだよね』という言葉を聞いてから、ずっと芝居が楽しいんです」

夏生さんの挑戦は今年も続きます。4月には初めての舞台に出演。主演の小林聡美さんをはじめ、杉本哲太さん、細田佳央太さん、田辺誠一さんら豪華なキャスト陣に堂々と名を連ねました。

“大分愛”とともに勢い加速

舞台という新たなステージで表現力を磨き、役者としての進化を誓う夏生さん。地元・玖珠町からも多くのファンがエールを送っています。

夏生さん：

「出身が大分なんだよねって言ったときに『大分は温泉だね』って瞬時にリアクションが返ってくることが何よりもうれしくて、それを聞くたびに“大分愛”が増しますね」

「やっと自分の中で、良い流れが来ていると思っているので、この勢いをより加速させて、もっともっと露出が増える年にできたらいいと思います」

ドラマから舞台、着実に歩みを進めている夏生さん。次世代の実力派俳優が2026年、どのような新しい表情を届けてくれるのか注目です。