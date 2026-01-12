JR東日本は、新幹線や特急を含む平日のJR東日本全線が乗り放題となる「旅せよ平日！JR東日本たびキュン早割パス」をきょう1月12日から発売する。JR東日本全線のほか、青い森鉄道線、いわて銀河鉄道線、三陸鉄道線、北越急行線、えちごトキめき鉄道線の直江津〜新井駅間の普通・快速列車と、新幹線・特急の自由席、BRTが1日間乗り降り自由。新幹線・特急の普通車指定席も、1日間用は2回まで、2日間用は4回まで利用できる。価格は1日