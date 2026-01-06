お笑いトリオ『四千頭身』の後藤拓実（28）といえば、かつてタワマン生活を送り、高級外車で仕事に向かうほどの売れっ子芸人だったが、’23年ごろから仕事が激減。今では“都落ち”エピソードで場を沸かす姿が板についた。そんな失意の男を支える美女がいた。’25年８月28日に配信した記事をもとに振り返る。彼女を愛おしそうに見つめその夜、都心から15?ほど離れた住宅街にある私鉄の駅前ロータリーは閑散としていた。お盆休みの