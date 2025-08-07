無名から一躍ブームの中心「お笑い第七世代」と呼ばれる若手芸人たちがテレビ界を席巻していた時期がある。霜降り明星、EXIT、宮下草薙、四千頭身などがその代表格である。中でも四千頭身は脚光を浴びていて、ほぼ無名の状態から一躍ブームの中心に躍り出た。＊＊＊【写真】“1人ディスニー”に挑戦した後藤「夢の国を感じない写真」の声もツッコミ担当の後藤拓実は、独特の間とぼそぼそとした口調が特徴的であり、新世代の