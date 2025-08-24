おぎやはぎの小木博明（左）と矢作兼（2023年撮影）日刊スポーツ

四千頭身・後藤の路チュー報道 おぎやはぎ小木「ショックだよね」

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • おぎやはぎが21日深夜のラジオで、四千頭身・後藤拓実の報道に言及した
  • 後藤は21日発売のフライデーで、新恋人との路上キスが報じられたそう
  • 矢作兼が「意外だよね」と投げかけると、小木博明も「ショック」と反応した
    • ランキング

    • 総合
    • 国内
    • 政治
    • 海外
    • 経済
    • IT
    • スポーツ
    • 芸能
    • 女子
