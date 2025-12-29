【熱愛の現場 2025】?柄本時生（36）❤︎『ゲスの極み乙女』ほな・いこか（36）個性派俳優二人の恋人繋ぎデート3月14・21日号二人とも丸眼鏡。魚の串焼きが有名な店の看板を凝視する柄本時生（36）に、ほな・いこか（36）が寄り添う「絵」は、なかなかにインパクトがあった。変装もせず、堂々の恋人繋ぎで--。「『ゲスの極み乙女』のブレイク後、彼女は女優業に本腰を入れ、『六本木クラス』を皮切りに『こんばんは