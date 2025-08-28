ニューストップ > 芸能ニュース > 芸能総合ニュース > 四千頭身・後藤拓実に路上キス報道 猛アタックで新恋人射止めたか 四千頭身 芸能人の熱愛 ゴシップ エンタメ・芸能ニュース FRIDAYデジタル 四千頭身・後藤拓実に路上キス報道 猛アタックで新恋人射止めたか 2025年8月28日 7時0分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 「四千頭身」の後藤拓実に新しい恋人ができたようだと、FRIDAYが伝えた お盆休みの真っ最中、指原莉乃似の美女と一緒にマンションへ入ったという 後藤の知人によると相手は一般人で、後藤が猛アタックし射止めたそう 記事を読む おすすめ記事 麻原三女・麗華さん 韓国への出国認められず 2025年8月27日 17時22分 “カミソリの刃を飲んだような喉の痛み”は本当か!? コロナの新変異株・ニンバスの実態 臨床医師が徹底解説 2025年8月27日 11時57分 阿川佐和子MCの日テレ特番、携帯電話9100万台の位置情報解析も「どこから取得したの」 と物議…恐怖感じる視聴者も 2025年8月27日 21時39分 「ここで商売したら店をぶち壊す」出店店主を脅迫の疑いで暴力団幹部が逮捕…ヤクザが狙う「ベビーカステラ露店」の仕組みとは 2025年8月27日 16時51分 “米菓メーカーの雄”亀田製菓に異変！ 前会長が警戒する“三洋電機の御曹司”の野心 2025年8月28日 7時0分