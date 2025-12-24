中国のSNS・小紅書（RED）に「母親を連れて日本を1週間旅行した」との投稿があり、反響を呼んでいる。投稿者の男性は「この旅行は実はずっと前から計画していた。その後、日中関係が緊張して、母は一度は怖いので行かないと言った。『航空券もホテルも予約してあるんだし、行かないと損だよ』と言うと、母はようやく『批判的旅行』という位置付けで日本行きを決めた」とした。その上で、「旅行中、母はかなり慎重だった。基本的にS