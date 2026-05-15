イラン情勢の悪化を背景に、原油の供給不安やナフサを使った商品の価格高騰が懸念されている。食品も2026年は1〜7月までの累計5千729品目が値上げ、家計の食費は15％以上の支出増になりそうだ。総務省の家計調査によると、5人家族の1カ月の食費は平均11万2千19円。外食費を除くと9万560円というなか、5人家族で、月の食費を3万円台に抑えているのが、節約生活スペシャリストの三木ちなさん（36）だ。「子ども3人（11歳、9歳、6歳）