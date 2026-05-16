初夏のおやつ時間を彩る、ギンビスの新商品ラインナップが登場します。瀬戸内産レモンを使った爽やかな「ケーキビスケット レアチーズケーキ味」をはじめ、チョコミントや塩キャラメルなど、季節感あふれる限定フレーバーが勢ぞろい♡おうちカフェやピクニックにもぴったりな、今だけの特別なおいしさを楽しめる注目シリーズです。自分へのご褒美や家族とのティータイムにもおすす