◇インターリーグホワイトソックス − カブス（2026年5月15日シカゴレート・フィールド）ホワイトソックスの村上宗隆内野手（26）が15日（日本時間16日）、同じシカゴに本拠を置くカブスとの「クロスタウン・クラシック」に「2番・一番」で先発出場。2試合ぶりのヒットをマークした。初回の第1打席は3球で空振り三振。1―2とリードされた4回先頭打者の第2打席で、カブス先発右腕のカブレラから左前打を放った。フルカ