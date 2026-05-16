姫ギャル系ファッション雑誌「小悪魔ageha」の専属モデル・聖菜(24)が15日までに自身のインスタグラムを更新。意外な大食漢ぶりを明かした。 【写真】この華奢なカラダのどこに…豪快な食べっぷりにビックリ！ 「江南で夜ご飯5000Kcal食べました全然少食じゃないよん」とつづり、韓国での食事風景の動画を投稿。複数の鍋料理を次々と口に運び、楽しそうに食べる様子を公開している。 1日の摂取カロリーの目安は年